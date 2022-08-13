Україна може отримати від Словаччини винищувачі МіГ-29

Словаччина зацікавлена у тому, щоб передати свої винищувачі Україні. Точно невідомо, коли ці літаки надійдуть Україні, оскільки до кінця серпня вони охоронятимуть повітряних простір Словаччини.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що варіант надання винищувачів є найбільш ймовірним. За свої літаки Братислава просить гроші від Євросоюзу або авіацію від НАТО.

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Словаччина приземлить свої винищувачі

Ярослав Надь пояснив, що від початку російського вторгнення в Україну в Словаччини виникли проблеми з ремонтом винищувачів МіГ-29, адже вони російського виробництва.

Тому наприкінці серпня Словаччина остаточно приземлить свої винищувачі, а вже від вересня її повітряний простір охоронятимуть Польща та Чехія.

Пізніше речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащикова пояснила, що надання винищувачів Україні в їхніх інтересах.

Наш інтерес полягає в тому, щоб ці літаки йшли в Україну. Тому також можливий сценарій, коли Словаччина надасть Україні літаки та отримає від іншої країни відповідну вартість, необхідну їй для оборони,

– заявила Коваль-Какащикова.

У Братиславі очікують, що винищувачі російського виробництва в них замінять американські F16, але ті прибудуть у Словаччину не раніше 2024 року.

Україні надає авіацію й Північна Македонія

Наприкінці липня Північна Македонія оголосила про надання Україні 8 танків Т-72. Варто зазначити, що на озброєнні країни їх було 31 одиниця.

Через кілька днів з'явилася інформація про те, що Скоп'є готове надати Україні 4 штурмовики Су-25. Це підтвердив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк і наголосив, що Україна ніколи не забуде підтримку Північної Македонії у цій війні.

Коли саме прибудуть штурмовики – не розголошують. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив сподівання, що північномакедонська авіація вже зовсім скоро "стане у стрій".

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