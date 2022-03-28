Словаччина нагородила Зеленського держпремією, що символізує свободу та надію

Словаччина нагородила президента Володимира Зеленського державною премією імені Александера Дубчека. Вона є символом свободи та надії.

Про нагородження Володимира Зеленського розповів прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. Про це він повідомив уночі проти 28 березня.

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Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії,

– сказав Хегер.

Політик наголосив, що такі дії президента Росії – неприйнятні.

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