Словаччина наполягатиме на якнайшвидшому вступі України в ЄС, - прем'єр Хегер

9 квітня 2022 , 16:23
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Джерело:

topky.sk

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Вони обговорили військову підтримку та плани на вступ України до ЄС.

Глава держави подякував Хегеру та всьому словацькому народу за підтримку у боротьбі з російськими окупантами. Сторони обговорили подальшу співпрацю як у військовому, так і інших напрямках. 

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Вступ України до ЄС

Словацький прем'єр також наголосив – він готовий робити усе можливе, аби Україна якомога швидше стала членом Європейського союзу. Словаччина не лише вимагатиме прискореного вступу України в ЄС, а й готова надати команду реформаторів. 

Окрім того, Словаччина готова допомогти України ремонтувати військову техніку та експортувати пшеницю залізницею. 

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Автор: Ярослав Сиваківський