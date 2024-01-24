Фіцо не блокуватиме 50 мільярдів євро від ЄС: важливі домовленості зі Словаччиною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 січня провів зустріч зі словацьким колегою Робертом Фіцо. За її результатами вдалося досягти важливих домовленостей.

Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 мільярдів євро Євросоюзом. Окрім цього, Фіцо дав дозвіл на купівлю зброї та техніки у словацьких підприємців.

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Результати зустрічі з Фіцо

У середу 24 січня в Ужгороді пройшла зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини – Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Як повідомив Шмигаль, лідери дійшли згоди з низки питань і мають конкретні домовленості.

Зокрема, за словами українського прем'єр-міністра, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Окрім цього, планується співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України,

– зазначив Шмигаль.

Окрім цього, за результатами зустрічі прем'єри підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини. Так згідно з нею країни:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності України;

відзначили підтримку євроінтеграції України;

висловили підтримку української формули миру;

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та гуманітарному розмінуванні;

наголосили на важливості призначення віцепрем'єр-міністр з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки;

відзначили важливість зусиль щодо продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту сільськогосподарської продукції з України;

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Варто додати! Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні 24 січня зазначив, що Словаччина не розриватиме приватні військові контракти з Україною. Він нагадав, що боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах, а на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку.

Водночас Словаччина не надсилатиме допомогу зі складів своїх збройних сил.

Фіцо про Україну