Словаччина не пропускає вантажівки з території України: в митній службі назвали причину

Словаччина призупинила пропуск великогабаритних транспортних засобів з України. Усе через поломку сканера в пункті пропуску Вишнє Нємецьке.

У митній службі додали, що на митному посту "Ужгород автомобільний" – також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів. Наразі невідомо, коли завершиться ремонт стаціонарної системи.

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Вийшов із ладу сканер

У митній службі повідомили, що на словацькому пукту пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, що і стало причиною призупинення прийому до митного оформлення вантажівки.

Там також зазначили, що з українського боку кордону – на митному посту "Ужгород автомобільний" – також призупинили оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.

Відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.

Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску,

– зазначають у митній службі.

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