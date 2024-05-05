Словаччина не пропускає вантажівки з території України: в митній службі назвали причину
Джерело:Державна митна служба України
Словаччина призупинила пропуск великогабаритних транспортних засобів з України. Усе через поломку сканера в пункті пропуску Вишнє Нємецьке.
У митній службі додали, що на митному посту "Ужгород автомобільний" – також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів. Наразі невідомо, коли завершиться ремонт стаціонарної системи.
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Вийшов із ладу сканер
У митній службі повідомили, що на словацькому пукту пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, що і стало причиною призупинення прийому до митного оформлення вантажівки.
Там також зазначили, що з українського боку кордону – на митному посту "Ужгород автомобільний" – також призупинили оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.Зверніть увагу! Відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.
Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску,
– зазначають у митній службі.
Польща деблокувала кордон з Україною: що відомо
- Польські протестувальники у ніч проти 29 квітня відкрили усі КПП з Україною. Переговори із польською стороною були нелегкими, однак принесли результат. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.
За словами чиновника, хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сольський уточнив, що сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.
Незабаром, 7 травня відбудеться чергова зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі, на якій обговорять умови співпраці влітку.