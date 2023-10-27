Популісти поки що не домінують: як вплине перемога Фіцо в Словаччині на підтримку України

Прихід до влади в Словаччині популістичної партії "Шмер" є наслідком зростання популістичних сил у Європі. Однак в загальноєвропейській перспективі популісти поки що не переважають центристів.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Ігор Рейтерович. Він припускає, скандальна заява словацького прем’єра не конче означає, що він протидіятиме загальноєвропейським рішенням.

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Наслідки виборів у Словаччині

Важливо розуміти, що новий уряд Словаччини в цілому відповідає запитам, яких очікує від нього суспільство. На жаль, опитування, проведені в червні цього року, показали, що більшість словаків вважають винними у війні не Росію, а Захід та Україну (40% проти 51%).

Відповідно, останні заяви прем’єра Фіцо, найімовірніше, спрямовані на внутрішню публіку. Чи блокуватиме Братислава рішення ЄС щодо допомоги Україні, аналогічно до Угорщини, поки що не відомо. Принаймні, про такі наміри новий уряд поки що не оголошував.

"Фіцо каже, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу. Але він і не може цього зробити, адже попередній словацький уряд передав Україні практично усю свою радянську техніку (комплекс С-300, 5 гелікоптерів та 8 САУ Zuzana – 24 Канал)", – наголосив політолог.

Ігро Рейтерович про майбутню політику словацького уряду

Єдина зброя, на постачання якої Україні може вплинути Фіцо – це законтрактована кількість словацьких САУ. Після купівлі перших 8 машин Україна підписала нові контракти на ще 16, а потім і ще на 11 артилерійських установок.

"Ці контракти підписані не з державою, а з підприємствами, які отримають за неї гроші. Малоймовірно, що Фіцо вимагатиме від них розірвання багатомільйонних контрактів, які забезпечують ефективну роботу підприємств", – припустив Рейтерович.

Чи може статися щось подібне в інших країнах

: Специфіка оборонної промисловості полягає в тому, що вона не може випускати свою продукцію без замовлень з боку держав. Відповідно, якщо замовлень на САУ чи інше озброєння не надходитиме, підприємство буде "простоювати", а його працівники – недоотримувати гроші. З огляду на це, словацькому ОПК і словацькій економіці взагалі вигідно виробляти Zuzana для потреб ЗСУ.

Загроза від перемоги популістичних партій у Європи полягає в тому, що вони повністю орієнтовані на локальні інтереси своїх виборців. Відповідно, тема підтримки України і витрати на неї бюджетних коштів все частіше сприймається прихильниками таких партій негативно.

"Сьогодні справді є тенденція, що чимало політичних сил, які використовують популістичні гасла, привертають увагу виборців. Однак поки що не варто боятися, що нас очікує домінування у Європі популістичних урядів з проросійською позицією", – зазначив політолог.

Влітку 2024 року відбудуться вибори до Європарламенту, і далеко не факт, що популісти зможуть набрати на них більшість. Саме ці вибори якнайкраще покажуть, якою є "середня температура" у Європі щодо популістів.

В яких країнах популістичні партії перемогли на виборах