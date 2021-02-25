Словаччина офіційно зобов'язалась підтримувати вступ України в НАТО

25 лютого 2021 , 08:26
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Словаччина схвалила стратегію зовнішньої політики на 2021 рік. У ній передбачили напрямки співпраці з Україною та підтримку її прагнень вступу до Північноатлантичного альянсу.

Джерело:

Уряд Словаччини

Словаччина підтримуватиме зусилля міжнародної спільноти щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та територіальну цілісність України. Зокрема, підтримуватиме Тристоронню контактну групу та місію ОБСЄ.

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Що ще кажуть у Словаччині

  • Стабільна та демократична Україна залишається в інтересах Словаччини.
  • Країна має намір лише поглиблювати політичний діалог і співпрацю, допомагаючи в реформах.
  • Словаччина продовжить підтримувати євроатлантичні прагнення України і просувати її пріоритет в порядку денному ЄС і НАТО. Важливо, що країна й надалі підтримуватиме позиції ЄС щодо Росії, зокрема, санкції.
  • Держава також візьме участь у Кримській платформі. Також словацькі спеціалісти долучаться до міжнародних місій в Україні: ОБСЄ, EUAM, EUBAM.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року прибув до Словаччини з робочим візитом. Там він зустрівся із президенткою Зузаною Чапутовою. Після перемовин вдалось підписати низку угод.

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