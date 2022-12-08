Словаччина погодила допомогу Україні, яка допоможе пройти зиму під час війни з Росією
8 грудня 2022, 17:39Читать новость на русском
Джерело:МЗС України
Словаччина ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні. Допомога від Словаччини допоможе Україні пройти зимовий період на тлі війни з Росією.
Про новий пакет військової допомоги повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслава Качера під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.
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Що Словаччина передасть Україні
Качер повідомив, що до військового пакету допомоги від Словаччини увійдуть:
- боєзапаси великих калібрів;
- боєзапаси для винищувачів;
- теплі речі;
- спорядження.
Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду,
– заявив глава МЗС Словаччини.
Україна отримала 30 одиниць БМП-1 від Словаччини
- Словаччина й Німеччина підписали угоду, відповідно до якої словацька армія отримає 15 німецьких танків Leopard 2A4. Після отримання танків від Німеччини у Словаччині вирішили надати Україні 30 бойових машин піхоти.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 29 листопада повідомив, що його країна вже передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1. Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що словацькі БМП-1 допоможуть взимку проганяти ворога.
- Словаччина у день народження кремлівського диктатора Владіміра Путіна вирішила передати Україні подарунок. На честь цього "свята" наші ЗСУ отримали ще 2 самохідні гаубиці Zuzana.
- Від початку повномасштабного вторгнення Словаччина передала Україні вже сім гаубиць Zuzana 2 Howitzer.