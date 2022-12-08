Словаччина погодила допомогу Україні, яка допоможе пройти зиму під час війни з Росією

Словаччина ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні. Допомога від Словаччини допоможе Україні пройти зимовий період на тлі війни з Росією.

Про новий пакет військової допомоги повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслава Качера під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Що Словаччина передасть Україні

Качер повідомив, що до військового пакету допомоги від Словаччини увійдуть:

боєзапаси великих калібрів;

боєзапаси для винищувачів;

теплі речі;

спорядження.

Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду,

– заявив глава МЗС Словаччини.

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