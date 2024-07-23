Озброєння зі Словаччини потрапляє в Україну попри позицію уряду, – Bloomberg

Уряд Словаччини виступає проти прямої військової допомоги. Однак країна не обмежує приватних виробників і снаряди словацького виробництва потрапляють на фронт.

Словаччина прагне збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до 200 тисяч наступного року, а цього року планує виробити 125 тисяч одиниць. Про це сказав Роберт Калінак, міністр оборони країни та близький соратник прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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Словаччина все ж озброює Україну

Міністр оборони Словаччини наполягає на значному збільшенні виробництва боєприпасів. І хоча його уряд рішуче відмовляється озброювати Україну, снаряди словацького виробництва все ж потрапляють на фронт.

Все через те, що уряд не має повного контролю над тим, куди потрапляють снаряди, оскільки, за словами міністра, покупці самі вирішують, що робити з купленими боєприпасами.

Міністр оборони Словаччини також заперечив, що продаж Україні снарядів словацького виробництва безпосередньо чи через третіх осіб суперечить позиції уряду, який виступає проти військової допомоги Києву.

У нашій політичній декларації йдеться про те, що ми не будемо надавати безкоштовну військову допомогу Україні, тому що цим ми будемо підтримувати конфлікт,

– сказав Калінак

Водночас уряд не планує обмежувати оборонне виробництво, якщо воно підтримує валовий внутрішній продукт країни.

До слова, Чехія надішле українській армії 100 тисяч снарядів упродовж липня – серпня в рамках чеської ініціативи з боєприпасів. До цієї програми вже долучилося 18 країн, а 15 з них – зробили фінансові внески.