Україна отримала потужну допомогу від Словаччини: чим ЗСУ будуть знищувати окупантів

Словаччина вкотре надала військову допомогу Україні. Наша країна отримала допомогу від Словаччини за посередництва Німеччини.

Про військову допомогу Україні 29 листопада оголосив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він повідомив, що Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1

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Україна отримала 30 одиниць БМП-1

Ярослав Надь зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Спасибі Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю,

– написав Надь.

Словаччина та Німеччина уклали угоду ще влітку

Очікувалося, що Словаччина надасть Україні радянські танки Т-72. Та Словаччина й Німеччина підписали угоду, відповідно до якої словацька армія отримає 15 німецьких танків Leopard 2A4.

Було вирішено, що Словаччина після отримання танків від Німеччини надасть Україні 30 бойових машин піхоти.

Словаччина у день народження кремлівського диктатора Владіміра Путіна вирішила передати Україні подарунок. На честь цього "свята" наші ЗСУ отримали ще 2 самохідні гаубиці Zuzana.

Від початку повномасштабного вторгнення Словаччина передала Україні вже сім гаубиць Zuzana 2 Howitzer.

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