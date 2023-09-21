Словаччина погодилася зняти заборону на зерно з України, – Reuters

Словаччина скасує заборону на імпорт українського зерна. Це сталося результатом двосторонніх переговорів на рівні міністрів обох країн.

Міністерство аграрної політики та продовольства України домовилися з колегами зі Словаччини про створення системи ліцензування торгівлі зерновими.

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Заборона на імпорт зерна буде чинна, поки не запрацює система ліцензування

Саме це дозволить зняти заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини, як тільки ця система буде створена.

Міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролі ліцензій,

– йдеться у повідомленні словацького міністерства.

"Доки ця система не буде запущена і повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі", – додали у словацькому відомстві.

Україна також погодилася припинити розгляд скарги в СОТ, повідомили у Словаччині. Водночас словацьке міністерство не надало подробиць про те, як працюватиме система ліцензування. Словацька заборона на імпорт була затверджена до кінця року.

Що відомо про заборону на імпорт українського зерна