Словаччина разом із локдауном вводить режим надзвичайної ситуації на 90 днів
Джерело:The Slovak Spectator
У Словаччині погіршується ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19. Через це місцевий уряд вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації.
Наразі відомо, що його введуть на 90 днів. Про локдаун же було оголошено ще раніше – він почне діяти з півночі четверга, 25 листопада.
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Надзвичайна ситуація у Словаччині
Уряд Словаччини оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні на 90 днів – через загрозливі темпи поширення коронавірусу.Зверніть увагу: серед іншого разом із запровадженням такого стану влада матиме право вводити комендантську годину. Також з 25 листопада у країні діятиме локдаун.
Наразі відомо, що словакам буде дозволено виходити на вулицю для:
- Відвідування лікаря чи вакцинації.
- Покупок у магазинах, поїздок на роботу, до школи або дитячого садочку.
- А також вигулювання домашніх тварин в радіусі 500 метрів від дому.
А проте кабінет міністрів Словаччини перегляне ситуацію через 10 днів. І тоді вирішить, чи потрібно продовжувати дію обмежень – але тільки для вакцинованих або тих, хто одужав упродовж минулих 180 днів.
Локдауни в листопаді запроваджують або планують запровадити також у:
- Італії (обмеження діятимуть щодо людей без "зелених перепусток" – тобто здебільшого тих, що не вакцинувався).
- Німеччині (Ангела Меркель заявила про необхідність жорсткішого посилення карантинних обмежень в країні).
- Й Австрії (там вже з 22 листопада ввели суворі антиковідні обмеження для всіх, навіть вакцинованих).