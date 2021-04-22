Взяли приклад з Чехії: Словаччина висилає трьох російських дипломатів

Уряд Словаччини вирішив вислати з країни трьох дипломатів Росії. На те, щоб зібратись і покинути територію країни, їм дали тиждень.
Джерело:ТА3
Про такий крок повідомив глава словацького уряду Едуард Геґер. Аргументація Словаччини схожа на ту, яка була у Чехії раніше. Перед рішенням про висилку влада детально вивчила ті дані, які надали спецслужби.
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Литва та Естонія теж готові до висилки дипломатів
Раніше про те, що існує ймовірність висилки диппредставників Росії, заявили Литва та Естонія. У такий спосіб вони хочуть висловити солідарність з офіційною Прагою. Адже МЗС Чехії попросило про підтримку країн ЄС та НАТО.
Альянс повідомив про те, що є на стороні Праги. Також в Організації занепокоєні дестабілізуючими діями Росії на території країн-членів.Зверніть увагу! Тим часом Чехія вирішила ще більше скоротити російський дипкорпус у Празі. Причина – Росія не виконала вимогу чехів і не повернула назад висланих дипломатів у Москву.
Коротко про дипломатичний скандал між Прагою та Москвою
- У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів.
- Їх чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління Росії.
- Офіцерів запідозрили у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинули 2 людей.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів.