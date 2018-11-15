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      Словаччина – Україна: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

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      Словаччина – Україна прогноз букмекерів
      Словаччина – Україна прогноз букмекерів / ФФУ

      Збірна України останній матч у Лізі націй зіграє проти збірної Словаччини. Гра відбудеться на виїзді. Букмекери оцінили шанси "синьо-жовтих" перемогти у цьому матчі.

      Варто зазначити, що букмекери віддають перевагу саме господарям поля. Для прикладу, у William Hill коефіцієнт на перемогу збірної України – 3,50, у той час як перемога словацької збірної отримала коефіцієнт 2,15. На те, що матч закінчиться у нічию коефіцієнт 3,20.

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      Найвищий коефіцієнт на перемогу збірної України – 3,60 – дають одразу дві букмекерські контори – PariMatch та "Фаворит спорт". Вони ж на нічию у цьому матчі дали однаковий коефіцієнт – 3,15. Однак у перших перемога Словаччини має 2,26, другі ж перемогу суперників українців оцінили у 2,20. 

      Marathon bet на збірну України виставив коефіцієнт 3,48. На те, що переможуть господарі поля – 2,20. Нічия у матчі – 3,25.

      Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 16 листопада. Початок матчу о 21:45. Онлайн поєдинку, відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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