У Словаччині в ДТП загинули двоє українців: фото аварії
28 грудня 2021 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:поліція Кошицького краю
У Словаччині 25 грудня трапилася смертельна ДТП. У ній загинули українці: 42-річна жінка та 20-річний хлопець.
Деталі смертельної автотрощі
Трагедія трапилася в Собранецькому районі. Українці їхали на автомобілі Seat Leon.
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ДТП трапилася, коли водійка повертала ліворуч за селом Тибава. Вона не розрахувала швидкість, вилетіла з дороги у кювет та врізалася у бетонний міст.
На задньому сидінні у той час сидів 20-річний українець. І пасажир, і водійка зазнали смертельних травм.
Наразі правоохоронці розслідують обставини та причини аварії.
У Словаччині в ДТП загинули двоє українців / Фото поліції
Аварія трапилася, коли водійка повертала ліворуч / Фото поліції
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