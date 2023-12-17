Усі пасажири – українці: у МЗС розповіли деталі ДТП з українським автобусом у Словаччині
У Словаччині 17 грудня перевернувся автобус з українцями. Він прямував до українського кордону.
Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу розповів, що посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП поблизу населеного пункту Даргов. Усі пасажири автобуса – громадяни України.
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Є травмовані
ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири.
8 українців отримали травми середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає,
– повідомив Ніколенко.
Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице. Там вони очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі.
Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Крім цього, виконується дипломатична робота.
У Польщі розбився автобус з українцями
- У Польщі розбився автобус, в якому перебували громадяни України. Трагедія трапилась вдосвіта у селі Верешин Грубешівського повіту Люблінського воєводства, що на сході Польщі. Польська поліція написала, що аварія трапилась орієнтовно о 4:40 19 листопада. За даними правоохоронців, внаслідок інциденту загинули люди
- Речниця поліції Грубешова Едіта Кристковяк розповіла виданню Radio Szczecin, що вони встановили – водій автобуса, громадянин України, з невстановлених причин на прямій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в дерево, яке росло на узбіччі.
- Внаслідок трагедії загинули дві жінки та 6-річна дитина. Їх намагались реанімувати, проте вони померли на місці. Ще одну дитину доправили до лікарні в Любліні. У поліції заявили, що водій був тверезий. Проте інші обставини аварії наразі невідомі.