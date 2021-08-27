У Словаччині впав легкомоторний літак: є загиблі

Поблизу міста Скаліце впав легкомоторний літак, зареєстрований у Чехії. Жертвами авіакатастрофи стали 3 людей.

Пресслужба пожежно-рятувальної служби Словаччини повідомила, що загиблі можуть бути громадянами Чехії. Трагедія сталася біля села Мокрий Гай.

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Пожежники оперативно прибули на місце події.

Вони провели обстеження і почали гасити загоряння літака, який загорівся після падіння на землю. Пожежу вдалося локалізувати, зараз ведуться роботи з її ліквідації,

– мовиться у повідомленні.

Причину авіакатастрофи встановлюватимуть правоохоронці.

Авіакатастрофи у світі: останні новини

У Росії в Астраханській області 18 серпня впав військовий літак МіГ-29 новітньої модифікації. Внаслідок катастрофи загинув пілот. Трагедія сталася під час тренувального польоту.

У Туреччині 14 серпня розбився пожежний літак. Жертвами стали 8 людей.

У Греції 8 серпня розбився пожежний літак Petzetel. Трагедія сталася під час операції на грецькому острові Закінф в Іонічному морі.

У Таджикистані розбився вертоліт рятувальників, який летів на допомогу туристам, які застрягли у горах. Пілот загинув. Окрім того, відомо про ще 4 постраждалих.

Допис Hasičský a záchranný zbor:

Pád malého lietadla si vyžiadal 3 životy.

Hasiči z Holíča momentálne zasahujú v katastri obce Mokrý Háj – okres Skalica, kde došlo k pádu malého štvormiestneho lietadla. Po príchode na miesto udalosti vykonali príslušníci prieskum a začali s hasením požiaru lietadla, ktoré po páde na zem zachvátili plamene. Požiar sa im podarilo lokalizovať, momentálne pracujú na jeho likvidácii. V čase nehody sa v lietadle nachádzali 3 osoby, ktoré zasahujúci príslušníci našli bez známok života.