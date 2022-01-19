У Словаччині заявили, що Росія Крим не поверне: МЗС України жорстко відреагувало

Словацький політик Ріхард Сулик цинічно заявив, що Росія начебто не поверне окупований Крим Україні. У МЗС України вимагають публічного спростування.

Сулик – віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини – назвав санкції проти країни-окупантки невдалими. Країни нібито "мають торгувати одна з одною". Політик поскаржився, що деякі з експортерів постраждали.

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Санкції завдають тільки збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати відносини,

– заявив Сулик.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що заяви міністра економіки Словаччини – неприйнятні. Вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності у частині приналежності Криму і розуміння накладених на Росію санкцій", – мовиться у повідомленні.

Ніколенко зауважив, що коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.

Україна вимагає публічного спростування висловлювань з боку Сулика.

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