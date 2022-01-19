У Словаччині заявили, що Росія Крим не поверне: МЗС України жорстко відреагувало
Джерело:Pravda
Словацький політик Ріхард Сулик цинічно заявив, що Росія начебто не поверне окупований Крим Україні. У МЗС України вимагають публічного спростування.
Сулик – віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини – назвав санкції проти країни-окупантки невдалими. Країни нібито "мають торгувати одна з одною". Політик поскаржився, що деякі з експортерів постраждали.
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Санкції завдають тільки збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати відносини,
– заявив Сулик.
Реакція МЗС України
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що заяви міністра економіки Словаччини – неприйнятні. Вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України.
"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності у частині приналежності Криму і розуміння накладених на Росію санкцій", – мовиться у повідомленні.
Ніколенко зауважив, що коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.
Україна вимагає публічного спростування висловлювань з боку Сулика.Зауважте! У серпні 2021 року відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли представники із 46 країн та організацій. Члени саміту підписали декларацію. У ній мовиться, що країни засуджують окупацію Криму.
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