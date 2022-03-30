Словам росіян про "відведення" не віримо, – голова Чернігівської ОВА

Напередодні росіяни заговорили про те, що начебто "відводять" свої війська з Чернігівщини та Київщини. Однак українська влада наголошує, що довіряти цим заявам окупантів не варто.

На цьому наголосив повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, попри публічні заяви Росії про "відведення" військ, окупанти продовжують атакувати населені пункти регіону, у тому числі й сам обласний центр.

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Окупанти обстрілюють Чернігівщину, попри нібито "відведення" військ

Тому словам загарбників у Чернігівській ОВА не довіряють.

Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії й активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо,

– наголосив Чаус.

Дії ворогів традиційно відрізняються від їхніх слів. Так зване "зменшення активності" на Чернігівщині росіяни промовисто "підтвердили" ударами по Ніжину. Усю ніч на 30 березня окупанти гатили й по Чернігову.

Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо, і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є,

– підсумував голова ОВА.

Ранкове звернення В'ячеслава Чауса за 30 березня: дивіться відео

У Пентагоні вважають, що хоча невелика частина російських військ буцімто й відійшла від Києва, Росія все ще може завдати удару по столиці.

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