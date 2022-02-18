Словенія на тлі загострення надішле Україні техніку подвійного призначення

18 лютого 2022 , 18:00
Читать новость на русском

Джерело:

"Балканський оглядач"

Словенія не постачатиме Україні летальне озброєння, проте у Любляні готові надати Києву техніку подвійного призначення. Така військова допомога надійде через загрозу російського вторгнення.

Про це, як інформують ЗМІ, повідомив міністр оборони Словенії Матей Тонін. Він заявив, що у Любляні відреагували на запит українського уряду, який не просив про летальну зброю.

До теми Гвинтівки, боєприпаси та радари: Нідерланди нададуть Україні озброєння

Словенія не планує надавати Україні летальну зброю

Наразі Словенія не планує надсилати летальну зброю в Україну, але ми надішлемо техніку подвійного призначення,
– сказав Тонін.

Міністр оборони зазначив, що розмовляв з послом України в Словенії. Дипломат попросив його про мобільні кухні та намети з підігрівом. Також Любляна передасть спальні мішки, взуття, дизель-генератори та рукавиці – мовиться лише про перший етап допомоги.

Українці не очікують, що країни НАТО за них воюватимуть, – міністр

Тонін зауважив, що Україна не очікує, що країни НАТО за неї воюватимуть. Проте українці просять про військову та економічну допомогу.

Моральний дух в Україні високий, вони готові воювати самостійно, якщо потрібно,
– запевнив міністр.

Читайте також Страшний сон Росії: в України з'явився свій "європейський союз"

Країни Заходу допомагають Україні з озброєнням: коротко

До Києва прибуло ще 2 літаки допомоги з США: дивіться відео

 

Автор: Ірина Пундор