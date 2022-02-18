Словенія на тлі загострення надішле Україні техніку подвійного призначення

Словенія не постачатиме Україні летальне озброєння, проте у Любляні готові надати Києву техніку подвійного призначення. Така військова допомога надійде через загрозу російського вторгнення.

Про це, як інформують ЗМІ, повідомив міністр оборони Словенії Матей Тонін. Він заявив, що у Любляні відреагували на запит українського уряду, який не просив про летальну зброю.

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Словенія не планує надавати Україні летальну зброю

Наразі Словенія не планує надсилати летальну зброю в Україну, але ми надішлемо техніку подвійного призначення,

– сказав Тонін.

Міністр оборони зазначив, що розмовляв з послом України в Словенії. Дипломат попросив його про мобільні кухні та намети з підігрівом. Також Любляна передасть спальні мішки, взуття, дизель-генератори та рукавиці – мовиться лише про перший етап допомоги.

Українці не очікують, що країни НАТО за них воюватимуть, – міністр

Тонін зауважив, що Україна не очікує, що країни НАТО за неї воюватимуть. Проте українці просять про військову та економічну допомогу.

Моральний дух в Україні високий, вони готові воювати самостійно, якщо потрібно,

– запевнив міністр.

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Країни Заходу допомагають Україні з озброєнням: коротко

Президент Джо Байден повідомив, що США не будуть надсилати військових для участі у бойових діях в Україні, якщо Росія піде на нове вторгнення. Проте Вашингтон продовжить постачати ЗСУ обладнання для оборони.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо пообіцяв Україні 500 мільйонів кредиту та летальну зброю.

13 лютого Литва передала Україні зенітні комплекси Stinger.

Раніше уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії.

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