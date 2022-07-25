Треба думати, як виживати: мер попередив, що Слов'янськ буде без опалювального сезону

Обстріли росіян забирають життя людей і залишають цілі міста без світла й води. Ворог зупинятися не думає.

Міський голова Слов'янська Вадим Лях прогнозує, що в місті не вдасться запустити опалювальний сезон взимку. Адже зараз там немає води та газу, а електрика – з перебоями, бо високовольтні лінії розташовані близько до зони бойових дій.

До теми ЗСУ ліквідували ворожу групу солдатів під Слов'янськом

Треба замислитись, як виживати

Мер зауважив: якщо збережуться такі умови, як зараз, то опалювального сезону в місті не буде.

Якщо мінусова температура буде, бак з водою замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Можна опалити квартиру, якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Треба серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде,

– сказав Лях.

За його словами, попри те, що місто розташоване близько до фронту, там працює лікарня. Це складно, бо лікарі поїхали, але допомагають добровольці з Києва. Хірургічні операції першої необхідності та допомогу пораненим надають.

Лях вкотре закликав мешканцям Слов'янська евакуюватися, бо спроба росіян захопити місто буде.

"Спроба атаки, масованого наступу все одно буде. Провісником цього будуть великі обстріли. Відповідно, більша кількість жертв у цей період, – переконаний Лях.

Ситуація в Слов'янську

Місто страждає від обстрілів, а росія хоче його захопити. Під час одного з останніх обстрілів 22 липня, було 6 пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.росіяни обстріляли Слов'янськ касетними боєприпасами, влучили в центр міста.

Натомість місто ніхто не збирається здавати росії. Наші прикордонники вже активно готуються до "теплого" прийому окупантів. готуються до оборони наші захисники за будь-яких умов. Вони копають шанці, а паралельно лунають вибухи.

Також нашим героям вдавалося ліквідувати поблизу Слов'янська ворожу групу солдат. Кожного дня втрати російських окупантів невпинно зростають.

Аналітики прогнозують, що місто захопити не вийде: дивіться відео