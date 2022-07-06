Біля Слов'янська запеклі бої, ЗСУ й окупанти застосовують потужну силу, – Маляр

Росіяни не припиняють наступальних дій з метою окупувати всю територію Донбасу. Вони сподіваються на грубу силу та свою вогневу перевагу.

Російські окупанти дуже сподіваються на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Це одне з головних завдань, яке вони поставили перед собою у війні з Україною. На їхню думку, окупація Донбасу дозволить їм заявити про "перемогу" та намагатися вийти на переговорний процес, щоб виграти час для відновлення сил.

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Ситуація біля Слов'янська

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація на фронті дуже динамічна та по-різному розвивається на окремих напрямках. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Перше, що варто розуміти – точаться запеклі бої. Десь ЗСУ просуваються вперед, десь маневрують, десь тримають оборону, але все це відбувається у ході важкого протистояння. Наприклад, на Сході наші захисники та захисниці завдають ворогу величезних втрат, але противник залишається сильним та не припиняє наступу та обстрілів.

Маляр підкреслила – зараз сильними є обидві сторони, саме тому бойові дії такі гарячі. Десь є перемоги, десь є й поразки, ситуація динамічна та не дозволяє робити жодних поспішних прогнозів.

Наприклад, на Харківському напрямку ворог намагається наступати, але здебільшого сам перебуває в обороні. Що стосується Слов'янська, який зараз на слуху, то там тривають дуже запеклі бої, обидві сторони застосовують дуже потужну силу,

– сказала Маляр.

Що стосується нападу з Білорусі, то не можна робити жодних стовідсоткових прогнозів й потрібно готуватися до будь-якого сценарію.

Війна Росії з Україною: останні події

Білоруси продовжують усіляко сприяти російським окупантам, але вступати у війну з Україною бояться. Вони постійно відвертають увагу ЗСУ військовими навчаннями поблизу кордону, але досі не сформували ударні групи для нападу.

Росіяни продовжують масштабний наступ на Сході. Вони здійснили черговий обстріл і штурм Слов'янська, а також не припиняють спроб взяти трасу Лисичанськ – Бахмут під свій повний контроль.

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