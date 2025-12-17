Під ударом Слов'янський НПЗ та інші стратегічні об'єкти: Сили оборони завдали ударів по ворогу

У ніч на 17 грудня підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї Росії. Під ударом опинилися й інші стратегічні об'єкти країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти опинилися під атакою?

У районі НПЗ "Славянский" зафіксували вибухи та пожежу, ступінь пошкоджень підприємства наразі уточнюється.

Довідка. За даними Генштабу ЗСУ, Слов'янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 мільйона тонн на рік. Підприємство залучене у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також військові підтвердили влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області Росії. За попередніми даними, там пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога на тимчасово окупованій території Луганщини бійці уразили польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

За результатами попередніх місій також встановлено ураження 14 грудня українськими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря.

Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тисячі тонн на добу),

– йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України.

