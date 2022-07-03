У Слов'янську загинула Єва, якій у серпні виповнилося б 10, – Зеленський про обстріли міст
3 липня 2022 , 22:47Читать новость на русском
Від початку повномасштабної війни росіяни нещадно гатять по українських містах. Внаслідок одного з ворожих обстрілів Слов'янська загинула дівчинка, якій невдовзі мало б виповнитися 10 років.
Про це під час свого вечірнього звернення 3 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
До теми 6 загиблих, 15 поранених: мер розповів про обстріли в різних районах Слов'янська
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
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