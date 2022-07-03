У Слов'янську загинула Єва, якій у серпні виповнилося б 10, – Зеленський про обстріли міст

3 липня 2022 , 22:47
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Від початку повномасштабної війни росіяни нещадно гатять по українських містах. Внаслідок одного з ворожих обстрілів Слов'янська загинула дівчинка, якій невдовзі мало б виповнитися 10 років.

Про це під час свого вечірнього звернення 3 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми 6 загиблих, 15 поранених: мер розповів про обстріли в різних районах Слов'янська

 

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Варто подивитися – окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ: відео

 

Автор: Ольга Котів