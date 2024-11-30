У Слов'янську ввели надзвичайні обмеження: які саме та чому

Російський наступ триває, і лінія фронту, на жаль, невпинно, посувається на Захід. Бойові дії точаться вже за 25 кілометрів від Слов'янська.

У зв'язку із загостренням безпекової ситуації у місті було введено надзвичайні обмеження, передає 24 Канал із посиланням на Слов'янську МВА.

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Нові умови життя для Слов'янська

Так, на території Слов’янської міської територіальної громади заборонили очне здійснення освітньої діяльності, а також проведення різних публічних заходів у сфері культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту участю малолітніх та/або неповнолітніх осіб

Винятком є вищезазначена діяльність, яка передбачає участь у заході, взагалі, не більше двох осіб.

До слова, окупанти наразі намагаються за будь-яку ціну вийти на лінію, яка обмежується населеними пунктами Велика Новосілка, Константинополь, Андріївка, Покровськ, Костянтинівка, Часів Яр.