Сльози, радощі та пісні. Як Хорватія святкувала вихід у фінал ЧС-2018
Збірна Хорватії здобула путівку у фінал ЧС-2018, обігравши в півфіналі збірну Англії в додатковий час – 2:1.
Хорвати стали першою командою в історії ЧС, яка пробилася у фінал, відігравши три матчі з додатковим часом. На стадії плей–офф в 1/8 фіналу хорвати у серії пенальті обіграли Данію (основний і додатковий час – 1:1), а в 1/4–й таким же чином впоралися зі збірною Росії.
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Британські ЗМІ показали, як відреагували на перемогу збірної Хорватії в столиці цієї країни – Загребі.
Також після матчу гравці збірної Хорватії збожеволіли від щастя і раділи, ніби вже стали чемпіонами світу.
Джерело: 24 канал
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