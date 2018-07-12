Сльози, радощі та пісні. Як Хорватія святкувала вихід у фінал ЧС-2018

Збірна Хорватії здобула путівку у фінал ЧС-2018, обігравши в півфіналі збірну Англії в додатковий час – 2:1.

Хорвати стали першою командою в історії ЧС, яка пробилася у фінал, відігравши три матчі з додатковим часом. На стадії плей–офф в 1/8 фіналу хорвати у серії пенальті обіграли Данію (основний і додатковий час – 1:1), а в 1/4–й таким же чином впоралися зі збірною Росії.

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Британські ЗМІ показали, як відреагували на перемогу збірної Хорватії в столиці цієї країни – Загребі.

Також після матчу гравці збірної Хорватії збожеволіли від щастя і раділи, ніби вже стали чемпіонами світу.