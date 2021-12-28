"Слуга" Ковальов пояснив, нащо купив "4 канал"

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив в ексдепутата Дмитра Добродомова "4 канал". Ковальов вирішив публічно пояснити свою покупку.

Про це він повідомив на своїй робочій фейсбук-сторінці. За його словами, він нібито хоче зробити медіа ще якіснішим, потужнішим та популярнішим.

До теми Нардеп від "Слуги народу" купив телеканал

Ковальов: "4 канал" віддалений від олігархів

"Слуга" зауважив, що телеканали, які винятково обслуговують власних господарів, завдають значної шкоди державі та українському народу. Подібних же ЗМІ, як "4 канал", дуже бракує в Україні.

"4 канал", на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп,

– заявив депутат.

Нардеп відзначив, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, як і незалежна редполітика. Ковальов пояснив, що під час знайомства з колективом підписав відповідну редакційну угоду.

Олексій Ковальов родом із Херсонщини. У Верховну Раду прийшов у 2019 році. Зараз є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об'єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі", – сказав він.

Як відреагував ексвласник

Дмитро Добродомов теж написав фейсбук-допис із поясненнями. Колишній власник зазначив, що наступний етап розвитку та амбітні плани телеканалу потребують значних вкладень. Саме їх готовий узяти на себе новий власник "4 каналу".

"Уболіватиму за подальші успіхи цього чудового колективу. Усім працівникам хочу щиро подякувати за неперевершені роки нашої спільної праці", – підкреслив Добродомов.

ДТП із Ковальовим: гучний випадок

У листопаді 2021 року на трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Mercedes-Benz. Водій вантажівки розвертався, а легковик їхав головною дорогою.

У результаті фура зіштовхнулася з легковиком Mercedes-Benz, яким керував 32-річний чоловік. Він зазнав сильних травм і потрапив до лікарні.

Медіа писали, що за кермом легковика був нардеп Олексій Ковальов. Згодом політик сам це підтвердив. Він наголосив, що був тверезий.

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Повний текст публікації Олексія Ковальова:

"4 канал", на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп.

Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують винятково власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українському народу.

Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним із лідерів серед інформаційних каналів.

Проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також (під час знайомства з колективом, я вже підписав відповідну редакційну угоду). Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі.