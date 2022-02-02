"Слуга" Кузьміних, якого піймали на хабарі, просить тимчасово виключити його з фракції

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних просить тимчасово виключити його зі складу фракції. Причиною стало розслідування через отримання ним хабаря.

Кузьміних просить виключити його з можливістю повернутися, якщо його провину не доведуть. Відповідного листа нардеп надіслав голові партії Олені Шуляк та керівнику фракції Давиду Арахамії.

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Кузьміних є позапартійним

Сергій Кузьміних, як наголосили у "Слузі народу" не є членом партії. Він лише вступив до фракції монобільшості.

Сам нардеп просить виключити його тимчасово і повернути, якщо його провини правоохоронці не доведуть.

Народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку,

– йдеться у заяві партії.

Заяву Кузьміних розглянуть на наступному засіданні фракції. Про результати обіцяють повідомити офіційно.

Затримання Кузьміних на хабарі: головне

28 січня Сергія Кузьміних затримали, коли той отримував хабар за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Мовиться про 558 тисяч гривень.

У "Слузі народу" шоковані цією інформацією, адже Кузьміних мав від них великий кредит довіри. У політсилі запевнили, що їхній колега нестиме відповідальність за скоєне, як того вимагає закон.

Нардеп проігнорував уже 3 виклики на допити. Чоловік, який представлявся адвокатом Кузьміних, розповів правоохоронцям, що політик нібито у лікарні.

"Слуга народу" ініціює скликання позачергової Ради через скандали з нардепами, зокрема з Сергієм Кузьміних.

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Текст публікації Юлії Палійчук

Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року.

В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно.

Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію "Слуга Народу".