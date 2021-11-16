"Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП, – ЗМІ
Джерело:Obozrevatel
На трасі Київ – Одеса зранку 15 листопада зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. За даними ЗМІ, за кермом Mercedes-Benz перебував нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов.
Постраждалого відвезли у лікарню
Раніше поліція Київської області писала, що ДТП трапилася о 10:50 біля повороту на село Хлепче. Вони не уточнили, хто був за кермом легковика, лише зазначили, що водієві – 32 роки.
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52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка,
– розповіли поліцейські.
Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської лікарні.
Водночас видання стверджує, що у нардепа діагностували:
- закриту черепно-мозкову травму,
- струс головного мозку,
- закриту травму лівого променевого зап'ястя,
- забій колінного суглоба.
На момент ДТП він нібито був тверезий.Зверніть увагу! Журналістам 24 каналу наразі не підтвердили цю інформацію у "Слузі народу".
У ДТП на Київщині нібито потрапив нардеп Ковальчук
Що відомо про Олексія Ковальова
Джерело: Вікіпедія
- Нардеп родом з міста Гола Пристань Херсонської області.
- Освіту він здобув у Національному університеті "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
- З 2017 року Ковальов є засновником та директор ТОВ "Херсонські аграрії", а з 2018 року – співзасновником та директором ПП "ЛК-АГРО".
- У Верховну Раду політик потрапив на виборах 2019 року.
- Він є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також очолює підкомітет з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.