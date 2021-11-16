"Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП, – ЗМІ

16 листопада 2021 , 10:40
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Джерело:

Obozrevatel

На трасі Київ – Одеса зранку 15 листопада зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. За даними ЗМІ, за кермом Mercedes-Benz перебував нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов.

Постраждалого відвезли у лікарню

Раніше поліція Київської області писала, що ДТП трапилася о 10:50 біля повороту на село Хлепче. Вони не уточнили, хто був за кермом легковика, лише зазначили, що водієві – 32 роки.

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52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка,
– розповіли поліцейські.

Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської лікарні.

Водночас видання стверджує, що у нардепа діагностували:

  • закриту черепно-мозкову травму,
  • струс головного мозку,
  • закриту травму лівого променевого зап'ястя,
  • забій колінного суглоба.

На момент ДТП він нібито був тверезий.

Зверніть увагу! Журналістам 24 каналу наразі не підтвердили цю інформацію у "Слузі народу".


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Що відомо про Олексія Ковальова

Джерело: Вікіпедія

  • Нардеп родом з міста Гола Пристань Херсонської області.
  • Освіту він здобув у Національному університеті "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
  • З 2017 року Ковальов є засновником та директор ТОВ "Херсонські аграрії", а з 2018 року – співзасновником та директором ПП "ЛК-АГРО".
  • У Верховну Раду політик потрапив на виборах 2019 року.
  • Він є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також очолює підкомітет з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.
Автор: Софія Мінджоса