Кадрові зміни будуть восени, – "слуга" Верещук анонсувала серйозні перетасовки в уряді
Джерело:24 канал
"Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що восени в уряді очікуються кадрові перестановки. За її словами, наразі обговорюють звільнення одразу кількох міністрів.
Нардепка зазначила, що, зокрема розглядають питання зміни глави Міноборони, Мін'юсту та Мінкульту. Про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.
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Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть,
– сказала "слуга народу".
Вирішуватиме президент і прем'єр
Ірина Верещук зауважила, що остаточне рішення про перестановки в уряду належить президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю.
Прем'єру – якщо ми говоримо про, наприклад, міністра юстиції або культури, і президенту – коли мова йде про міністра оборони, це виключно його прерогатива вносити подання,
– пояснила нардепка.
- Денис Монастрирський замінив Арсена Авакова на посаді глави МВС.
Призначення Монастирського: коротко
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.
- Верховна Рада проголосувала за його звільнення. Він у парламент не прийшов.
- Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ призначили 16 липня.
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