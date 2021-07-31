Кадрові зміни будуть восени, – "слуга" Верещук анонсувала серйозні перетасовки в уряді

"Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що восени в уряді очікуються кадрові перестановки. За її словами, наразі обговорюють звільнення одразу кількох міністрів.

Нардепка зазначила, що, зокрема розглядають питання зміни глави Міноборони, Мін'юсту та Мінкульту. Про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.

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Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть,

– сказала "слуга народу".

Вирішуватиме президент і прем'єр

Ірина Верещук зауважила, що остаточне рішення про перестановки в уряду належить президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Прем'єру – якщо ми говоримо про, наприклад, міністра юстиції або культури, і президенту – коли мова йде про міністра оборони, це виключно його прерогатива вносити подання,

– пояснила нардепка.

Денис Монастрирський замінив Арсена Авакова на посаді глави МВС.

Призначення Монастирського: коротко

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

Верховна Рада проголосувала за його звільнення. Він у парламент не прийшов.

Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ призначили 16 липня.

У липні відбулися кадрові перестановки у Міністерстві внутрішніх справ.

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