Кадрові зміни будуть восени, – "слуга" Верещук анонсувала серйозні перетасовки в уряді

31 липня 2021 , 17:02
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Джерело:

24 канал

"Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що восени в уряді очікуються кадрові перестановки. За її словами, наразі обговорюють звільнення одразу кількох міністрів.

Нардепка зазначила, що, зокрема розглядають питання зміни глави Міноборони, Мін'юсту та Мінкульту. Про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.

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Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть,
– сказала "слуга народу".

Вирішуватиме президент і прем'єр

Ірина Верещук зауважила, що остаточне рішення про перестановки в уряду належить президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Прем'єру – якщо ми говоримо про, наприклад, міністра юстиції або культури, і президенту – коли мова йде про міністра оборони, це виключно його прерогатива вносити подання,
– пояснила нардепка.

Зверніть увагу! У липні відбулися кадрові перестановки у Міністерстві внутрішніх справ.
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Призначення Монастирського: коротко

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Автор: Олег Васьків