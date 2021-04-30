Нових кандидатів не представляли, – у "Слузі народу" прокоментували ймовірне звільнення Марченка

Під час засідань фракції "Слуга народу" нових кандидатів на посаду міністра фінансів замість Сергія Марченка не представляли. Розмови з депутатами на цю тему не було.
Джерело:24 канал
Депутат від "Слуги народу" Ігор Василів заявив, що у різних фракцій та груп в парламенті є власне бачення щодо цього питання. За його словами, у кожного є свої претензії до Марченка.
Читайте також Перешкоду відчував з боку КСУ, – Марченко про труднощі у переговорах з МВФ
Нову кандидатуру не обговорювали
Василів зазначив, що в українців завжди є певні питання до міністра фінансів, адже в державі є низка проблем, які потребують розв'язання. Зважаючи на це, не дивно, що й депутатів також щось не влаштовує у роботі Марченка.
Однак нову кандидатуру на посаду міністра "слуги народу" не обговорювали.
Жодного разу ще на минулих фракціях не було такого, щоб нам представляли якогось канадидата або хтось виступав і казав, що зробить краще. Не було абсолютно такої розмови з депутатами "Слуги народу",
– заявив нардеп.
Як розповів Василів, ще коли Марченко тільки обійняв посаду, багато хто закидав йому прихильність до однієї з політичних сил.
До теми "Шулер і нікчема": Марченко та Саакашвілі обмінялися образами
Депутат також додав, що у владі завжди є ті, хто хоче бачити "свою" людину на певній посаді.
Василів розповів про ймовірне звільнення Сергія Марченка: дивіться відео
Що цьому передувало
- До Верховної Ради подали законопроєкт про відставку Сергія Марченка з посади міністра фінансів.
- Авторами ініціативи про звільнення Марченка є 17 депутатів від партії "Слуга народу".
- Варто зауважити, що у вересні 2020 року вже були розмови про звільнення Марченка з посади. Тоді Кабмін був незадоволений управлінням боргом країни, співпрацею з МВФ та призначеннями на митниці.