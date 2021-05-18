У "Слузі народу" кажуть, що Ляшко не єдиний кандидат на заміну Степанову

"Слуга народу" обговорює кандидатів на заміну міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Основним претендентом є головний санітарний лікар Віктор Ляшко, але є й інші кандидатури.
Джерело:"Цензор Нет"
Прізвища інших кандидатів не називають. Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
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Я не буду зараз вам нічого озвучувати. Я підтверджую, що ця кандидатура (Ляшко – 24 канал) обговорюється. Але ми ще дискутуємо і консультуємося,
– сказав нардеп.
Чому Ляшко не є єдиним кандидатом
Гетманцев сказав, що основним аргументом проти Ляшка є те, що він теж займався питанням вакцинації. Нагадаємо, що Степанова хочуть звільнити саме через незадовільні темпи вакцинації.
"Якщо ми пред'являємо якісь претензії Степанову, то чому людина, яка відповідальна за відповідне направлення, не повинен теж відповідати", – відзначив Гетманцев.
Що відомо про відставку Степанова
- Ймовірне звільнення Степанова обговорюють ще з 2020 року. Його звинувачували у корупційних схемах та невдалій боротьбі з пандемією COVID-19.
- Вже 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова.
- Міністр відреагував на такі дії Шмигаля й висунув умови, за яких звільниться – голосування парламенту.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 18 травня скликає позачергове засідання Ради. У переліку питань – кадрові зміни в уряді, тож, ймовірно, голосуватимуть за відставку Степанова.