"Слуги" мають намір провести партійний з’їзд: Корнієнко назвав дві дати

"Слуга народу" наприкінці листопада планує провести з'їзд партії. Однак наразі достеменно невідомо, коли саме відбудеться захід.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко в кулуарах Ради повідомив, що існують дві дати. За його словами, у політсилі обговорють 20 і 27 число.

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З'їзди відбуваються в нас на вихідних. У нас субот (у листопаді – 24 канал) не так багато залишилося: післязавтра (6 листопада) його точно не буде, далі 13, 20 або 27,

– сказав нардеп.

"За тиждень з'їзд неможливо підготувати, бо це документи та конференції обласні, а от 20 або 27, як імовірні дати я розглядав би", – продовжив Олександр Корнієнко.

Можуть виключити з партії Дмитрука

"Слуга народу" додав, що на цьому з'їзді може вирішитись питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука.

Він раніше в одному з інтерв'ю заявив про своє розчарування політсилою.

Я зараз проводжу службове розслідування: зникла заява пана Дмитрука. Якщо фракція поставить питання про його виключення з фракції, то ми далі, як правило, в автоматичному режимі виключаємо з партії,

– підсумував віцеспікер.

Зібрання "слуг" у Трускавці

"Слуги" підбивали підсумки роботи та визначали подальші дії: за якими реформами прискорюватися, а за якими продовжити обговорення.

Корнієнко пояснював, що зібралися у Трускавці, бо, за його словами, лише там можна компактно розселити таку кількість людей.

Для того, щоб взяли участь у зібранні всі політики повинні були показати негативний результат ПЛР тесту або сертифікат вакцинації.