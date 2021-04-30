"Слуги народу" обговорять рішення щодо відставки Степанова, – Арахамія

Читать новость на русском

Давид Арахамія повідомив, що члени фракції "Слуги народу" обговорять можливу відставку глави МОЗ Максима Степанова. Міністра також запросять на засідання.

Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

За словами Арахамії, засідання запланували на 13 травня. Саме тоді нардепи заслухають Степанова.

Зауважте Козир тримають в кишені, – політолог про нову кандидатуру на посаду глави МОЗ

Ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Має бути політична відповідальність. Тому що міністр це в першу чергу не менеджерська посада, а політична. І ми будемо приймати рішення на фракції,
– наголосив Арахамія.

Арахамія ще раніше анонсував кадрові зміни у Кабінеті Міністрів України. Зокрема, мовилося про декілька кадрових перепризначень.

Що думає Степанов про можливу відставку

  • Максим Степанов зауважив, що чутки щодо про його швидку відставку тривають уже понад пів року.
  • За словами Степанова, весь цей час він боровся з коронавірусом та вже має певні досягнення.
  • Загалом посадовець наголосив: "я рік борюся з ковідом, а вони рік борються зі мною".
Зверніть увагу! Перші чутки про відставку Степанова з'явилися ще восени 2020 року. Водночас сам посадовець упродовж цього часу заявляв, що не планує покидати пост міністра. 