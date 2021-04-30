"Слуги народу" обговорять рішення щодо відставки Степанова, – Арахамія

Давид Арахамія повідомив, що члени фракції "Слуги народу" обговорять можливу відставку глави МОЗ Максима Степанова. Міністра також запросять на засідання.

За словами Арахамії, засідання запланували на 13 травня. Саме тоді нардепи заслухають Степанова.

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Ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Має бути політична відповідальність. Тому що міністр це в першу чергу не менеджерська посада, а політична. І ми будемо приймати рішення на фракції,

– наголосив Арахамія.

Арахамія ще раніше анонсував кадрові зміни у Кабінеті Міністрів України. Зокрема, мовилося про декілька кадрових перепризначень.

Що думає Степанов про можливу відставку

Максим Степанов зауважив, що чутки щодо про його швидку відставку тривають уже понад пів року.

За словами Степанова, весь цей час він боровся з коронавірусом та вже має певні досягнення.

Загалом посадовець наголосив: "я рік борюся з ковідом, а вони рік борються зі мною".