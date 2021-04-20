"Слуги" обговорять з Тищенком та Шевченком скандали за їхньої участі

Читать новость на русском

"Слуги народу" зберуться на позачергове засідання. Вони обговорять, зокрема, нещодавні скандали за участі депутатів Євгена Шевченка та Миколи Тищенка.

Джерело:

24 канал

Засідання проведуть 22 квітня в онлайн-форматі. Перші подробиці в ефірі 24 каналу повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Зверніть увагу Напруга на кордоні: "слуги" закликали Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією

Зустріч Шевченка з Лукашенком

Зауважимо, що "слуга народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь та зустрівся там з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

З ним він, за його ж словами, давно хотів познайомитися. Раніше у фейсбуці він писав, що планує поїхати у Мінськ, аби нібито "згладити зашквари Кравчука".

Думаю, що Шевченко зможе на засіданні у четвер відповісти колегам на питання, які багатьох турбують, 
– зазначив Корнієнко.

Він також наголосив, що у "Слузі народу" немає недоторканих. Тож якщо хтось підніме питання виключення Шевченка з партії, його будуть обговорювати – як і щодо будь-кого іншого.

Скандальна вечірка Тищенка

Нещодавно журналісти-розслідувачі "Схем" оприлюднили ексклюзивні кадри приватної вечірки "слуги народу" Миколи Тищенка.

Вона відбулася 18 квітня у готелі Fairmont, що у Києві. У мережі показали, зокрема, прибуття гостей на вечірку та помпезний салют.

Будемо обговорювати, послухаємо Тищенка, які були правові підстави цього зібрання,
– наголосив Корнієнко.

Й додав, що у "Слузі народу" з'ясовуватимуть, зокрема, чи це ресторан порушив карантинні обмеження, чи приміщення здавали в оренду.

Корнієнко про засідання "слуг народу": дивіться відео

Що ще обговорюватимуть

Крім цього, під час позачергового засідання "слуги народу" обговорять кандидата на посаду міністра енергетики та законодавчі ініціативи, повідомила нардепка Юлія Грішина.