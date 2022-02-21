"Слуги народу" почали збір підписів для виключення з фракції Трухіна і Кузьміних
21 лютого 2022 , 21:35Читать новость на русском
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
У "Слузі народу" вже розпочали збір підписів за виключення з фракції одіозних нардепів Сергія Кузьміних та Олександра Трухіна. Така процедура застосовувалася фракцією раніше.
Як повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, народним депутатам будуть роздані підписні листи для збору голосів.
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Раніше глава фракції Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради заявив, що нардепів таки виженуть з фракції "Слуги народу". Зауважимо, що звинувачення проти обидвох нардепів доволі серйозні. А саме:
- 28 січня НАБУ повідомило, що нардепа Сергія Кузьміних впіймали на отриманні хабаря у 559 тисяч гривень. За це, кажуть слідчі, нардеп обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.
- А Олександра Трухіна звинувачують у вчиненні ДТП, в якій постраждали 6 людей. Нардеп переконував, що нібито не він був за кермом. Однак оприлюднені згодом кадри з бодікамер поліцейських розкрили нові деталі інциденту.
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