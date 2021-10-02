"Слуги народу" в Трускавці провели велику нараду з керівниками правоохоронних органів

"Слуги народу" цими вихідними зібралися на виїзне засідання у Трускавці. Фракція підбиває підсумки 2 років роботи та обговорює стратегію на майбутнє.

Відтак, 2 жовтня провели велику нараду з представниками правоохоронних та фіскальних органів. Речниця провладної політсили Юлія Палійчук розповіла деталі.

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За словами, прессекретарки "Слуги народу" присутніми там були:

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова;

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

Голова НАЗК Олександр Новіков;

Перший заступник Держмитслужби Олександр Щуцький;

Радниця очільника СБУ Алла Басалаєва;

Виконувач обов'язків голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

Наразі народні депутати разом з представниками уряду та Офісу Президента переходять до роботи в групах над порядком денним реформ 2023,

– додала Юлія Палійчук.

Вони розділилися на 8 груп і почали брейншторм. За декілька годин вони презентуватимуть свої напрацювання.

Перший етап реформи прокуратури

Генпрокурорка Ірина Венедіктова завила, що перший етап президентської реформи прокуратури закінчився.

Було понад 12 тисяч прокурорів, у законі ми проголосували 10 тисяч прокурорів, після атестації 7 700 залишилось. Тобто 35% пішло. І тепер ми добираємо прокурорів,

– сказала вона.

"Ми хочемо, щоб прокурор був захисником, а не "карателем". У центрі мають бути інтереси потерпілого", – наголосила Ірина Венедіктова.

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Зміни до Кримінально процесуального кодексу

Своєю чергою Денис Монастирський закликав розвивати проєкт "Поліцейський офіцер громади". Адже довіра до поліцейських у громадах становить 70%.

Ця ініціатива забезпечить обслуговування громади офіцером, який живе та працює на її території.

Наразі відкрито понад 438 поліцейських станцій у 21 регіоні. Також у 372 громадах працюють 632 ПОГ.

Глава МВС водночас розповів про стратегічні законопроєкти, необхідні до ухвалення.

Системні зміни до Кримінально процесуального кодексу. Це про ті умови роботи правоохоронних органів, що мають гарантувати нашу з вами безпеку, безпеку пересічних громадян. Якщо ми говоримо про обіг зброї – це політична обіцянка партії "Слуга Народу", з якою вона йшла на вибори. Ми маємо ухвалити закон про обіг зброї. Без права на носіння короткостволу – це є принципова позиція,

– наголосив міністр.

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Головні принципи антикорупційної стратегії

Окрім цього, голова НАЗК Олександр Новіков назвав 5 головних принципів антикорупційної стратегії:

цифрова трансформація;

відкриті дані;

оптимізація функцій держорганів;

зручні законні сервіси;

нетерпимість до корупції серед населення.

Реформування Державної митної служби

Перший заступник Держмитслужби Олександр Щуцький поінформував про напрямки реформування Держмитслужби.

Один з факторів – розвиток IT-системи для боротьби з контрабандою та порушеннями на митниці. Коли ми не даємо суб’єкту контактувати з митником,

– сказав він.

Також важливі HR-напрямок – підвищення зарплат працівників, регулярні перевірки їх на доброчесність.

"Окрім того, потрібна модернізація митних постів, розвиток всієї митної інфраструктури", – підсумував Олександр Щуцький.

"Слуги народу" провели велику нараду з керівниками правоохоронних органів / Фото Слуга народу