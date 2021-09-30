"Слуги народу" відправляються з Києва на з'їзд в Трускавець: фото з вокзалу
30 вересня 2021 , 21:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вже завтра, 1 жовтня, у Трускавці розпочнеться з'їзд "Слуги народу". Тож напередодні ввечері на київському вокзалі помітили низку нардепів.
На пероні зібралося багато "слуг". Видно, що вони везуть з собою у Трускавець ділові костюми. Супроводжують політиків їхні помічники.
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Серед політиків, які потягом їдуть на з'їзд є, зокрема, Микола Тищенко, Єлизавета Богуцька та Євгеній Брагар. Нардепи прибудуть у Трускавець зранку, 1 вересня.
"Слуги" на вокзалі у Києві / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук),PavlovskyNews та LB.ua
"Слуги" зберуться у Трускавці: що про це відомо
- На Львівщині нардепи матимуть дводенний тім-білдінг. До них долучаться, зокрема, президент Володимир Зеленський, урядовці та представники правоохоронних органів.
- Завершити захід планують вечіркою. Цікаво, що очільник фракції Давид Арахамія, як і на молодіжному з'їзді політичної сили, зіграє там декілька діджей-сетів.
- Як пояснила "слуга" Євгенія Кравчук, політики проаналізують все те, що вдалося зробити за 2 роки при владі. "Нам потрібно звірити годинники, синхронізуватися", – додала вона.
- Її колега Олена Мошанець зазначила, що нардепи не очікують на жодні веселощі чи якусь похвалу від президента. На її думку, навпаки – буде серйозна розмова.
- Аби потрапити на зустріч, політикам потрібно отримати негативний результат ПЛР-тесту або представити сертифікат про повну вакцинацію.