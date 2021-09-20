"Слуги народу" визначились з наступником Монастирського у правоохоронному комітеті

Після призначення Дениса Монастрирського главою МВС місце керівника правоохоронного комітету Верхновної Ради звільнилося. "Слуги народу" висунули свого кандидата - нардепа Сергія Іонушаса.

Давид Арахамія заявив, що відповідне рішення ухвалили під час зібрання провладної фракції. Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, 20 вересня.

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Хочу вам представити Сергія Іонушаса – кандидат на посаду голови правоохоронного комітету замість Дениса Монастирського. І сьогодні (20 вересня – 24 канал) фракція вирішила висунути Сергія Іонушаса на посаду (голови комітету з питань правоохоронної діяльності – 24 канал),

– сказав Давид Арахамія.

На думку "слуги народу", ймовірно, це процедурне рішення буде "чи 21 чи 22 вересня", коли народні депутати за нього проголосують.

Своєю чергою Сергій Іонушас подякував за підтримку та наголосив, що спершу це питання мають розглянути у регламентному комітеті.

Призначення Монастирського главою МВС

Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

Рада проголосувала за його звільнення. Він у парламент не прийшов.

Монастирського міністром внутрішніх справ призначили 16 липня.

Брифінг Іонушаса та Арахамії: дивіться відео