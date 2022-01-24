"Слуги народу" збираються на засідання фракції: заслухають Міноборони і ЗСУ

24 січня 2022 , 11:25
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Джерело:

телеграм-канал Ольги Василевської-Смаглюк

Фракція "Слуга народу" збирається на засідання, аби заслухати міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил тероборони. Також нардепи обговорять пріоритетні для розгляду законопроєкти.

Про це повідомила у соцмережах нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Вона опублікувала порядок денний засідання.

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Нардепи запросили Резнікова та Залужного

Засідання стартує о 19:00 24 січня у конгресно-виставковому комплексі "Парковий". Розпочнеться воно зі вступного слова Давида Арахамії та Андрія Мотовиловця.

Після цього "слуги народу" зустрінуться з міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Також запланований виступ командувача Сил тероборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

"Слуги народу" обговорять і пріоритетні законопроєкти

Нардепи хочуть ще обговорити пріоритетні законопроєкти, які мають розглянути цього пленарного тижня. Зокрема, мовиться про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Порядок денний засідання фракції / Фото Ольги Василевської-Смаглюк

Верховна Рада про можливий напад Росії: останні новини

  • Вже 24 січня, повідомив Руслан Стефанчук, нардепи можуть ухвалити звернення до світової спільноти щодо неприйнятності військового шантажу Росії.
  • Звернення направлять до ООН, Європарламенту та урядів інших країн.
  • Проєкт вже готовий та підписаний керівництвом Верховної Ради.
  • Раніше член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський повідомив, що Україна в разі необхідності зможе мобілізувати 300 – 400 тисяч резервістів.

Дивіться у відео про можливу мобілізацію резервістів у разі потреби:

 

Автор: Ірина Пундор