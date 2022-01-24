"Слуги народу" збираються на засідання фракції: заслухають Міноборони і ЗСУ

Фракція "Слуга народу" збирається на засідання, аби заслухати міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил тероборони. Також нардепи обговорять пріоритетні для розгляду законопроєкти.

Про це повідомила у соцмережах нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Вона опублікувала порядок денний засідання.

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Нардепи запросили Резнікова та Залужного

Засідання стартує о 19:00 24 січня у конгресно-виставковому комплексі "Парковий". Розпочнеться воно зі вступного слова Давида Арахамії та Андрія Мотовиловця.

Після цього "слуги народу" зустрінуться з міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Також запланований виступ командувача Сил тероборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

"Слуги народу" обговорять і пріоритетні законопроєкти

Нардепи хочуть ще обговорити пріоритетні законопроєкти, які мають розглянути цього пленарного тижня. Зокрема, мовиться про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Порядок денний засідання фракції / Фото Ольги Василевської-Смаглюк

Верховна Рада про можливий напад Росії: останні новини

Вже 24 січня, повідомив Руслан Стефанчук, нардепи можуть ухвалити звернення до світової спільноти щодо неприйнятності військового шантажу Росії.

Звернення направлять до ООН, Європарламенту та урядів інших країн.

Проєкт вже готовий та підписаний керівництвом Верховної Ради.

Раніше член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський повідомив, що Україна в разі необхідності зможе мобілізувати 300 – 400 тисяч резервістів.

Дивіться у відео про можливу мобілізацію резервістів у разі потреби: