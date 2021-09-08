"Слуги" не голосуватимуть за статус України як основного союзника США поза НАТО

"Слуга народу" не збирається голосувати за звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза межами НАТО. Щонайменше, так стверджує Олександр Качура.

Про це народний депутат та член фракції "Слуга народу" заявив 7 вересня в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Качури, фракція просто не підтримує цю ідею.

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"Фракція не підтримає"

Народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура у телеефірі озвучив, за його словами, позицію фракції щодо ймовірного звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, мовиться про документ, у якому Україна проситиме надати їй статус основного союзника США поза НАТО.

Качура ж наголосив, що фракція "Слуга народу" звернення підтримувати не буде.

Я можу зараз сказати від імені фракції. Я побачив, що завтра, швидше за все, від членів (фракції – 24 канал) не буде підтримки цієї постанови,

– заявив нардеп.

І додав, що "завтра (8 вересня – 24 канал) наші представники з комітету міжнародної політики озвучать позицію, чому саме фракція прийняла таке рішення".

Звернімо увагу, що ставлення до цього звернення у фракцій та депутатів неоднозначне: