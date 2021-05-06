"Слуги" обіцяють до 1 червня ухвалити усі необхідні закони для продовження співпраці з МВФ

Для того, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, депутати планують ухвалити низку законів. Дедлайном "Слуги народи" ставлять 1 червня 2021 року.

Парламент ухвалить до того часу усі необхідні законодавчі зміни. Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія для іноземних ЗМІ.

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Співпраця з МВФ і нові закони

"Слуги народу" планують ухвалити закони:

у другому читанні – про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях;

про внесення змін до закону про НАБУ;

внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

Щодо часу, який залишився, то його у депутатів менше ніж місяць – до 1 червня.

1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати,

– зазначив Давид Арахамія.

Голова фракції розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Співпраця України з МВФ: коротко

МВФ у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України.

За нею Україна повинна отримати близько 5 мільярдів доларів. Понад 2 мільярди кредиту Україні виділили одразу.

За угодою ще торік мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші по 700 мільйонів доларів. Втім, цього не сталося і місія МВФ оголосила про завершення роботи.

Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні.

У лютому 2021 року в МВФ повідомили, що прогресу в перемовинах не буде, поки Україна не виконає низку раніше окреслених умов.