"Слуги" планують закрите засідання ввечері 13 липня: говоритимуть про відставку Авакова

Фракція "Слуги народу" планує провести закрите засідання ввечері 13 липня щодо кадрових змін в уряді. Зокрема, обговорюватимуть відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Водночас 15 липня це питання винесуть і на розгляд Верховної Ради.

Про це в коментарі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Вона підтвердила плани "слуг" провести ввечері 13 липня засідання.

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"Слуга народу" обговорить питання відставки Авакова

Має відбутися (засідання фракції – 24 канал). Поки що ми на позачерговому засіданні Ради. Якщо завершимо не вночі, то воно відбудеться. Принаймні ніхто не казав, що його не буде,

– зазначила Верещук.

Нардепка уточнила, що обговорюватимуть питання тільки відставки Арсена Авакова. Щодо кадрових змін в інших міністерствах планів поки не було.

Депутат Олександр Качура додав, що відставки інших міністрів можливі пізніше – або протягом найближчих днів, або вже у вересні.

Крім того, Верещук у розмові з журналістами припустила, що Аваков міг написати заяву про підставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада розгляне відставку глави МВС 15 липня

Інформацію про засідання "слуг" 13 липня оприлюднив у мережі й журналіст Роман Кравець

Також Верещук підтвердила, що 15 липня відбудеться позачергове засідання Ради. На ньому розглянуть відставку Авакова.

Кандидати на пост нового очільника МВС

Про те, що парламент може голосувати за це питання 14 або 15 липня написала у мережі нардепка Єлизавета Ясько

Парламентарка не назвала кандидатів на пост нового міністра внутрішніх справ, але наголосила, що за них обов'язково буде голосування.

Якщо відбудеться позитивне голосування за відставку (Авакова – 24 канал), то обов'язково буде голосування і за призначення,

– зазначила депутатка.

Позиція комітету з нацбезпеки, оборони та розвитку така: не можна залишати МВС без постійного керівника. Верещук додала, що тимчасового главу відомства призначати не планують.

Водночас Качура заявив, що з кандидатурою на пост нового міністра вже визначилися, однак не назвав її.

Відставка Арсена Авакова: основне



Провали Арсена Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу