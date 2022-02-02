"Слуги" збирають термінове засідання Ради через скандали з нардепами

Фракція "Слуга народу" скликає термінове засідання Верховної Ради. Причиною цього стала низка кримінальних проваджень проти чинних нардепів. Зокрема мова йде про Олександра Трухіна, Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

Ініціатором скликання термінового засідання став очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На засіданні планують заслухати главу МВС Дениса Монастирського, генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову ДБР Олексія Сухачова щодо розслідування справ проти нардепів.

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Причиною скликання засідання стали скандали з нардепами

Давид Арахамія заявив, що зараз до правоохоронних органів є питання щодо розслідувань проти низки народних депутатів. Зокрема:

Олександра Трухіна , який був винуватцем ДТП, яка трапилася 23 серпня 2021 року. Нардеп намагався спершу приховати інцидент, а потім виправдовувався. Після того, як журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського – політика вигнали з партії "Слуга народу";

, який був винуватцем ДТП, яка трапилася 23 серпня 2021 року. Нардеп намагався спершу приховати інцидент, а потім виправдовувався. Після того, як журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського – політика вигнали з партії "Слуга народу"; Сергія Кузьміних , якого 28 січня затримали під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Зараз нардеп ігнорує виклики на допити, а його представники кажуть, що він у лікарні.

, якого 28 січня затримали під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Зараз нардеп ігнорує виклики на допити, а його представники кажуть, що він у лікарні. Артема Дмитрука , який 25 січня на засіданні Одеської міськради влаштував бійку, унаслідок якої постраждали 12 людей.

, який 25 січня на засіданні Одеської міськради влаштував бійку, унаслідок якої постраждали 12 людей. Олега Воронька , якого підозрюють у підробленні документів. Напередодні ДБР приходило до нього з обшуками.

, якого підозрюють у підробленні документів. Напередодні ДБР приходило до нього з обшуками. Петра Порошенка та Віктора Медведчука, які є підозрюваними у "вугільній справі" щодо купівлі вугілля у бойовиків на Донбасі.

Також нардепи хочуть заслухати звіти керівників правоохоронних органів щодо справ у яких фігурують нардепи Олександр Юрченко, якого підозрюють в отриманні хабаря, та Ярослав Дубневич, якому інкримінують заволодіння бюджетними коштами.

Я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком,

– заявив Давид Арахамія.

Також керівник фракції "Слуга народу" наголосив на тому, що жодна політсила не повинна прикривати депутатів, проти яких відкриті кримінальні провадження, оскільки закон є одним для всіх.

До теми пропонуємо сюжет про один із депутатських злочинів – ДТП з Трухіним: дивіться відео

Текст публікації Юлії Палійчук

Заява Давида Арахамії щодо негайного скликання позачергового засідання Верховної Ради

"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику.

За нашої ініціативи з народних депутатів була знята депутатська недоторканність, ми завжди і без будь-яких зволікань виключали зі своїх лав колег, котрі обґрунтовано підозрювались у вчиненні правопорушень або допускали неетичну поведінку.

Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки.

Ми вдячні журналістам та правоохоронцям за підтримку нас у цій позиції. Вважаю, що такий підхід має стати основою діяльності всіх політичних сил, незалежно від кольорів.

Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!"