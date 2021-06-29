Бійки не було, – Тищенко про штовханину зі "слугою" Куницьким в їдальні Ради

Нардепи від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький почубилися просто у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

За даними нардепа Олександра Дубінського, причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали по схемах поборів з моряків.

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Про які схеми мовиться

Як мовиться у розслідуванні журналістів програми "Гроші", в Україні моряки повинні що 5 років проходити спеціальні іспити й оновлювати дозвільні документи, щоб отримати підтвердження права працювати на морських судах.

Цю процедуру деякі називають хабарницькою, адже в деяких випадках моряки можуть бути змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури.

Саме нардеп Микола Тищенко, переконують ЗМІ, фігурує у списку тих людей, які є бенефіціарами схеми.

Тищенко переконує, що бійки не було

У коментарі Vesti.ua Тищенко заявив, що ніякої бійки не було. А поведінку Куницького в їдальні Ради нардеп назвав "хайпом".

Замість того, щоб поводитися в їдальні культурно, він спробував хайпанути, знімав мене на телефон, ставив якісь дурні питання. Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати,

– зазначив Тищенко.

За його словами, Куницький забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством. Попри конфлікт, Тищенко запевнив, що Куницький "у будь-якому випадку мій колега і член нашої команди".

Суперечка продовжилася на вулиці

Після штовханини у їдальні Ради нардепи продовжили словесну перепалку вже на вулиці. Кожен озброївся телефоном.

Суперечка Тищенка та Куницького / Фото Vesti.ua

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Зауважимо, що це вже не перший конфлікт між нардепами у Раді за участю Тищенка. Так, 17 червня на пленарному засіданні Верховної Ради сталася сутичка через слова про те, що "фракцію ОПЗЖ потрібно розстріляти".

Ілля Кива з криком та претензією вибіг до трибуни Ради, де зчепився з Миколою Тищенком. Як згодом жартівливо написав олімпієць та професійний борець в греко-римському стилі "слуга народу" Жан Беленюк: "у поєдинку Тищенко – Кива перемогу здобув Микола Тищенко".

Додамо, що Тищенко та Куницький конфліктують не вперше. Торік депутати зійшлися після засідання фракції. Тищенко заявляв, що нібито Куницький злив фото з наради в Telegram-канал "Темний лицар".

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