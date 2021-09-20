"Слуги" висунуть голову Херсонської ОДА кандидатом на довибори в Раду

Партія "Слуга народу" висуває голову Херсонської ОДА Сергія Козира кандидатом на довиборах у Верховну Раду. Він змагатиметься на 184 виборчому окрузі.

Так, політрада партії визначилась з кандидатом. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Політик зауважив, що 20 вересня – останній день висунення кандидатів.

Думаю, завтра Сергій Козир відправиться до ЦВК із пакетом документів,

– сказав Корнієнко.

Що каже Козир

Кандидат зауважив, що потрібно залучати інвестиції в область. Зокрема, внутрішні. За словами Козира, для цього потрібно змінити деякі законодавчі акти.

"Робота нашої команди над об'єктами за програмою "Велике будівництво". Це і реалізація програми аграрного напрямку. Тут якраз треба залучати внутрішні інвестиції. У нас є напрацювання", – наголосив політик.

Хто такий Сергій Козир? Політик з 2021 року працює на посаді голови Херсонської обласної державної адміністрації. Раніше був гірничим майстром підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки відокремленого підрозділу "Шахтоуправління "Трудівське".

Козир має 4 вищі освіти. Наприклад, за спеціальностями "Розробка родовищ корисних копалин", "Фінанси", "Правознавство", "Публічне управління та адміністрування".

Що відомо про довибори в Раду