"Слуги" висунуть голову Херсонської ОДА кандидатом на довибори в Раду
Джерело:24 канал
Партія "Слуга народу" висуває голову Херсонської ОДА Сергія Козира кандидатом на довиборах у Верховну Раду. Він змагатиметься на 184 виборчому окрузі.
Так, політрада партії визначилась з кандидатом. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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Політик зауважив, що 20 вересня – останній день висунення кандидатів.
Думаю, завтра Сергій Козир відправиться до ЦВК із пакетом документів,
– сказав Корнієнко.
Що каже Козир
Кандидат зауважив, що потрібно залучати інвестиції в область. Зокрема, внутрішні. За словами Козира, для цього потрібно змінити деякі законодавчі акти.
"Робота нашої команди над об'єктами за програмою "Велике будівництво". Це і реалізація програми аграрного напрямку. Тут якраз треба залучати внутрішні інвестиції. У нас є напрацювання", – наголосив політик.
Хто такий Сергій Козир?Політик з 2021 року працює на посаді голови Херсонської обласної державної адміністрації. Раніше був гірничим майстром підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки відокремленого підрозділу "Шахтоуправління "Трудівське".
Козир має 4 вищі освіти. Наприклад, за спеціальностями "Розробка родовищ корисних копалин", "Фінанси", "Правознавство", "Публічне управління та адміністрування".
Що відомо про довибори в Раду
- Вибори в округах №184, що на Херсонщині, та №197, що у Черкаській області, відбудуться через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.
- Річ у тім, що Колихаєва обрали міським головою Херсона, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.
- Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.