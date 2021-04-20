Напруга на кордоні: "слуги" закликали Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією

Народні депутати від "Слуги народу" опублікували реакцію на стягування російських військ до кордону з Україною. На тлі цього вимагають від президента Володимира Зеленського обірвати зв'язки з Росією.

Україна має сприймати дії Росії як реальне приготування до розширення збройної агресії. Таку заяву оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.

До речі Росія лише вдає, що зацікавлена в перемовинах з Україною, – політолог

Вимоги "слуг народу"

Депутати закликали Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака:

розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо територіальної оборони;

провести призов резервістів у ЗСУ та завчасно почати заходи мобілізації;

звернутися до Великої Британії та США з проханням про тимчасове стягування своїх військових контингентів до України.

укласти та направити на ратифікацію Верховною Радою міжнародні угоди з відповідними державами щодо спрощення порядку допуску на територію України їх військових контингентів;

Крім того, пропонують звернутись до країн НАТО з пропозицією тимчасово розгорнути на території України підрозділи протикорабельних ракет і протиповітряної і протиракетної оборони, а також бойових кораблів.

Пропозиції для Кабміну

розробити та затвердити Комплексний план заміщення продукції та послуг, які імпортують з Росії.

розглянути питання оперативних та стратегічних запасів;

Спільно з державами-партнерами, членами ЄС і НАТО напрацювати план невійськового стримування російської агресії, шляхом запровадження додаткових санкцій.

Крім того, депутати також закликали український бізнес і тих, хто працює в Росії, завершити свої справи і повернутися в Україну. Також пропонують невідкладно провести засідання Ради и за участю президента, Кабміну, керівників спецслужб.

Україна не має іншого вибору, ніж сприймати дії Росії, як реальні приготування до розширення збройної агресії чи масштабної військової провокації проти нашої держави,

– написала нардепка.

Богуцька не уточнила, які саме нардепи підтримали звернення.

Загострення на кордоні: основне

Раніше Хомчак попередив, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Кремль запевняв, нібито це лише для навчань.

Згодом розвідка заявила, що агресор може готуватись до ескалації на Донбасі та намагатись пробратись вглиб України.

Ситуація на Донбасі останнім часом також загострилась. Бойовики майже щодня здійснюють прицільні постріли у бік позицій ЗСУ. Від початку 2021 року вже загинули щонайменше 36 українських захисників.



Росія стягує війська до кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу