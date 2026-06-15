Без нового контракту служба триватиме до демобілізації, – Міноборони

У Міноборони розповіли про перші етапи трансформації ЗСУ. Заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що військові, які відмовляться підписувати нові контракти, продовжуватимуть службу до демобілізації.

Про це Банік розповів під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Що у Міноборони розповіли про нові контракти?

За словами Баніка, військові, які не виявлять бажання підписувати нові контракти, що пропонує Міноборони, а саме: піхотно-штурмовий, бойовий та базовий, проходитимуть службу до моменту демобілізації.

Заступник міністра наголосив, що такі військовослужбовці все одно отримуватимуть таке ж грошове забезпечення, як й інші солдати із новими контрактами.

По грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації,

– заявив Банік.

Що ще відомо про трансформацію ЗСУ?

Реформа служби у Силах оборони передбачає зміни у переведенні військовослужбовців між підрозділами та бригадами. Наразі Міністерство оборони України завершує розробку відповідного механізму з Генштабом ЗСУ.

Йдеться про можливість перейти на різнозначну посаду, наприклад у сусідню бригаду. Такий механізм розробляють для тих, хто не поладив із побратимами чи командуванням у своєму підрозділі, мав труднощі із ними або кого не влаштовує забезпечення чи нинішня посада.

У Міноборони заявили, що до кінця 2026 року розпочнеться звільнення військовослужбовців зі служби. Це стосуватиметься тих солдатів, які найдовше воюють і найбільше часу провели на передовій.