Рада підтримала законопроєкт про службу за контрактом для громадян віком понад 60 років

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону щодо проходження військової служби за контрактом для охочих віком від 60 років. За відповідний законопроєкт проголосували 297 народних депутатів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на народну депутатку Софію Федину.

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Що відомо про законопроєкт №13229

Законопроєкт №13229, згідно з яким громадяни віком понад 60 років зможуть підписати контракт на військову службу, прийнято у першому читанні. За нього проголосували 297 народних депутатів.

Новий законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану на контрактну службу у ЗСУ зможуть приймати осіб віком від 60 років – за умови їхньої придатності до служби та згоди командира частини.

Також такі особи можуть бути зараховані й на офіцерські посади – якщо на це є погодження Генштабу.

Контракт укладатимуть строком на один рік із можливістю продовження. Передбачається встановлення випробувального терміну терміном на два місяці, протягом якого контракт можуть розірвати, якщо військовослужбовець виявиться непридатним для служби.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів.