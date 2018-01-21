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Службовий пес блискавично знайшов злочинців у Києві

16:00, сьогодні 2401 Читать новость на русском
Інцидент у Києві
Інцидент у Києві / Фото з вільних джерел

Двоє чоловіків у Києві обікрали таксиста і втекли. За півгодини їх затримали за місцем проживання: слід взяв чотирилапий помічник правоохоронців, який привів їх до квартири зловмисників.

Потерпілий сказав правоохоронцям, що повертався з останнього виклику. Його зупинили двоє молодих чоловіків, яких він привіз за вказаною адресою, інформує прес-служба поліції Києва.

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Висадивши пасажирів, він виявив відсутність своєї виручки.

Для розшуку правопорушників залучили службового собаку, менш ніж за півгодини він привів поліцію до квартири зловмисників.

У квартирі поліцейські затримали двох чоловіків. Ними виявилися безробітні 32-річний місцевий мешканець та 44-річний громадянин іншої держави, який приїхав у гості до товариша. Зловмисники зізналися в скоєному злочині,
– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

До слова, у Запорізькій області трьох патрульних поліцейських підозрюють у катуванні затриманого на стаціонарному посту водія у жовтні 2017 року.

Теги: Новини України світ тварин Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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